Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Липецке начался отопительный сезон из-за раннего похолодания

Общество
28 сентября, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

По данным мэрии, в первую очередь подача тепла обеспечена в детских дошкольных учреждениях

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Мэр Липецка Сергей Иванов принял решение о начале отопительного сезона в социально значимых учреждениях, подача тепла начата в детские сады. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

Решение принято связи с ранним похолоданием. По данным Росгидрометцентра, в Липецкой области в ночь на 29 сентября будет от нуля до пяти градусов тепла, в отдельных районах - до 3 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла.

"Согласно постановлению, подписанному главой Липецка Сергеем Ивановым, энергоснабжающим организациям города рекомендовано обеспечить подачу тепла в первую очередь на социально значимые объекты: детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта", - сообщили в мэрии Липецка.

По данным мэрии, в первую очередь начата подача тепла в детские дошкольные учреждения, вскоре оно придет во все 74 детских сада Липецка. Отопительный период в жилищном фонде и административных зданиях начнется позже.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Липецкая область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Движение поездов на юге серой ветки московского метро приостановлено
2
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
В Москве попал в аварию единственный в городе каршеринговый Ferrari
5
Итоги деятельности Игоря Кошина на посту губернатора Ненецкого автономного округа
6
ЕК готова к трехсторонним переговорам по газу
7
МИД: информация о захвате в плен двух военных РФ в Сирии нуждается в проверке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама