В Липецке начался отопительный сезон из-за раннего похолодания

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Мэр Липецка Сергей Иванов принял решение о начале отопительного сезона в социально значимых учреждениях, подача тепла начата в детские сады. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.
Решение принято связи с ранним похолоданием. По данным Росгидрометцентра, в Липецкой области в ночь на 29 сентября будет от нуля до пяти градусов тепла, в отдельных районах - до 3 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла.
"Согласно постановлению, подписанному главой Липецка Сергеем Ивановым, энергоснабжающим организациям города рекомендовано обеспечить подачу тепла в первую очередь на социально значимые объекты: детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта", - сообщили в мэрии Липецка.
По данным мэрии, в первую очередь начата подача тепла в детские дошкольные учреждения, вскоре оно придет во все 74 детских сада Липецка. Отопительный период в жилищном фонде и административных зданиях начнется позже.