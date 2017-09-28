Минздрав РФ изучает потребность в паллиативной помощи в амбулаторных условиях

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ изучает потребность в амбулаторной паллиативной помощи для того, чтобы в дальнейшем установить нормативы на оказание это вида медпомощи дома и в учреждениях социальной защиты. Об этом сообщила в четверг министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.
"Паллиативная помощь [должна оказываться] и в учреждениях социальных, и на дому, в том случае, если у людей есть в этом потребность, а она очень редко эта потребность встречается <…> и в медицинских организациях, и в хосписах, и так далее <…> Мы над этим работаем", - сказала Скворцова.
Как добавил замдиректора Финансово-экономического департамента Минздрава Петр Кузенко, министерство сейчас изучает потребность в паллиативной помощи в амбулаторных условиях. По его словам, очевидно, что не все регионы на данный момент могут предоставить этот вид медпомощи в стационарных условиях.
Скворцова в свою очередь отметила, что для принятия решений необходима значительная межведомтственная работа, так как часть задач находится в ведении Минтруда, а еще часть - ответственность Минпромторга. "Потому что стоит вопрос <…> о вспомогательном дыхании для тех больных, в первую очередь нейромышечных заболеваний, спинальной амиотрофии, бокового амиотрофического склероза, которые могут жить 20 лет на аппарате искусственного дыхания", - пояснила министр.