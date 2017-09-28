Рособрнадзор отказал Евроуниверситету в выдаче лицензии на основании акта проверки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Рособрнадзор отказал Европейскому университету (Санкт-Петербург) в выдаче новой образовательной лицензии на основании акта проверки учебных помещений. Соответствующее уведомление вуз получил в четверг, сообщила ТАСС руководитель аппарата ректора университета Алла Самолетова.

"Сегодня в адрес Европейского университета в Санкт- Петербурге поступило электронное уведомление Рособрнадзора об отказе в выдаче образовательной лицензии. Решение принято на основании акта проверки учебного блока вуза, в котором обозначены некоторые недостатки", - сказала она.

Как сообщалось ранее, в акте проверки лицензионной комиссии, выводы которой повлияли на решение о выдаче лицензии, было указано на отсутствие необходимого оборудования и оснащения для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья, а также составления и утверждения одной из программ повышения квалификации.

"Мы считаем, что выводы проверки не соответствуют действительности", - сказала собеседница агентства, уточнив, что пандусы для входа лиц с ограниченными возможностями здоровья, специальные кнопки вызова сопровождающего в здании имеются. Также вуз предусмотрел в штатном расписании специальное должностное лицо, в обязанности которого входит сопровождение инвалидов внутри здания, сообщила она.

Лицензионная комиссия проводила проверку учебного блока вуза на предмет его соответствия лицензионным требованиям во второй декаде сентября во временном помещении вуза на Гагаринской, 6.

Что предпримут в университете

По словам Самолетовой, представители вуза намерены выяснить, в чем конкретно состоят недочеты. "Мы постараемся получить разъяснения, какое именно из лицензионных требований мы выполнили не должным образом, чтобы как можно скорее все исправить", - сказала она.

После разъяснения вуз вновь подаст в Рособорнадзор пакет документов на получение образовательной лицензии. "Мы планируем сделать это на следующей неделе", - сказала Самолетова.

Судебные разбирательства

Европейский университет потерял лицензию, добровольно сдав ее в Рособрнадзор в конце июля нынешнего года после череды судебных разбирательств с этим ведомством. После этого пакеты документов на получение новой образовательной лицензии вуз подавал уже дважды. В первый раз его вернули практически сразу, указав на несоответствия государственным стандартам, во второй раз назначили проверку, которая осмотрела помещения и составила акт, указав на ряд недостатков. В результате вуз получил отказ на выдачу образовательной лицензии.

Сейчас занятия в вузе не ведутся, новый набор студентов в этом году не осуществлен.

О Европейском университете

Европейский университет основан в 1994 году, это один из первых частных вузов в стране. Это небольшой магистерский вуз с исключительно гуманитарным профилем, рассчитанный на обучение 226 студентов. В университете пять факультетов. В попечительский совет университета входят экс- министр финансов Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.