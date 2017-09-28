Мотивация к здоровому образу жизни станет одним из приоритетов Минздрава в 2018 году

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Проект по мотивации к здоровому образу жизни будет одним из приоритетных проектов Министерства здравоохранения РФ в 2018 году. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на встрече с членами комитета Госдумы по охране здоровья.

"У нас появляется на будущий год приоритетный проект по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ). Направленность его будет, прежде всего, связана с системой мотивирования граждан, от детского возраста до самого пожилого, к здоровому образу жизни и отказу от деструктивного поведения", - сказала министр.

"Кроме того, часть этого проекта посвящена доминанте многодетной семьи, отказу от прерывания беременности", - добавила Скворцова.