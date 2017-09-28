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Прокуратура Крыма считает преждевременным говорить о ситуации вокруг "Матильды"

Общество
28 сентября, 20:15 дата обновления: 28 сентября, 20:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Таким образом прокуратура прокомментировала заявление о якобы увольнении и даже лишении гражданства нескольких прокуроров полуострова за то, что они выступили против показа в Крыму этого фильма

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Прокуратура Крыма считает преждевременным говорить о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" до завершения проводимой проверки. Таким образом там прокомментировали появившееся в СМИ заявление о якобы увольнении и даже лишении гражданства нескольких прокуроров полуострова за то, что они выступили против показа в Крыму этого фильма.

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"В настоящее время продолжаются проверки, связанные с обращениями граждан и юридических лиц о съемках и предстоящем показе художественного фильма "Матильда". До их завершения делать какие-либо выводы по имеющим отношение к данной ситуации обстоятельствам преждевременно", - заявили в прокуратуре Республики Крым.

Фильм "Матильда" посвящен знаменитой балерине императорских театров Матильде Кшесинской (1872-1971). Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин. Упоминание в картине об отношениях российского императора Николая II и балерины вызвало споры в обществе еще до выхода фильма в прокат.

Вокруг картины "Матильда" возник скандал в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Парламентарий считает, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу картины. Фильм должен выйти в российский кинопрокат 26 октября.

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