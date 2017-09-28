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Туроператоров, отправляющих туристов без обратных билетов, могут исключить из реестра

Общество
28 сентября, 22:03 UTC+3

Министр культуры РФ Владимир Мединский добавил, что Ростуризм должен занять жесткую позицию в контактах с Росавиацией с целью защиты прав туристов и неукоснительного соблюдения законодательства

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский поручил проработать вопрос исключения из реестра туроператоров компании, которые отправляют туристов без обратных авиабилетов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

"Министр подчеркнул, что Ростуризм должен занять более жесткую позицию в контактах с Росавиацией с целью защиты прав туристов и неукоснительного соблюдения законодательства. Одновременно он дал поручение немедленно предупредить туроператоров о том, что отправление туристов без обратных билетов станет основанием для приостановки деятельности и рассмотрения вопроса об исключении из реестра туроператоров", - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, исключение из реестра автоматически ведет к запрету туроператору заниматься профессиональной туристской деятельностью, то есть уходу с рынка.

Мединский также поручил включить в Оперативный штаб представителей Роспотребназора для тесной координации действий по защите законных прав туристов.

В сообщении также приводятся слова руководителя объединения "Турпомощь" Александра Асауленко, который на оперативном совещании под председательством Мединского доложил, что почти 8,7 тыс. российских туристов, пострадавших от действий авиакомпании "ВИМ-Авиа", вернулись на родину из-за рубежа с помощью туроператоров.

"На утро 28 сентября в результате работы оперативного штаба, созданного при Ростуризме, из 39 тыс. туристов 8 648 вернулись на родину. Причем всех их вывезли туроператоры исключительно за счет собственных финансовых и организационных ресурсов", - сказал он.
По словам Асауленко, 30,6 тыс. туристов находятся сейчас в пяти странах, 80% из них - в Турции. Он подчеркнул, что туристы, которые не смогли вылететь, находятся в гостиницах и продолжают отдых также за счет туроператоров. 

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