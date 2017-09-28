Собянин: парк "Зарядье" достойно справляется с обеспечением безопасности

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что высоко оценивает обеспечение безопасности в недавно открывшемся в столице парке "Зарядье".

"Несмотря на такой большой наплыв людей, я должен сказать, что парк справляется со своей задачей. Спасибо работникам парка и тем, кто обеспечивает безопасность. Конечно, это огромная нагрузка и на инфраструктуру, и на людей. Но, тем не менее, я считаю, что парк достойно с этим справляется", - сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ-Центр".

По его словам, в первую неделю открытия парк "Зарядье" ежедневно посещало около 20 тысяч человек, в первые выходные после открытия - 40 тысяч человек. "А в последние выходные - 80 тысяч. То есть поток вовсе не уменьшается, а увеличивается", - сказал Собянин.

Парк "Зарядье" открылся для широкой публики 11 сентября этого года к 870-летию Москвы на месте снесенной в 2006 году гостиницы "Россия". Парк назван в честь одного из древнейших районов в центре Москвы и расположен к востоку от Кремля, в южной части Китай-города. Площадь парка составляет 130 тыс. квадратных метров.

Парк "Зарядье" стал первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. На его территорию перенесены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Они террасами спускаются от улицы Варварки к Москве-реке. В парке разместились филармония, "парящий мост", научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.