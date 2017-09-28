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Собянин уверен, что Москва справится с волной лжеминирования

Общество
28 сентября, 21:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Мэр назвал совершающих подобные действия людей "кончеными подлецами" и "трусами", отметив, что их действия приводят к "дестабилизации работы учреждений, торговых центров и транспортных систем"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин рассчитывает, что телефонных террористов, которые в последнее время совершают анонимные звонки с ложными сообщениями о минировании общественных объектов во многих городах России, удастся найти. Об этом мэр заявил в ходе прямой линии в эфире телеканала "ТВ Центр" в четверг.

"Очень правильно, что по всем этим звонкам возбуждены уголовные дела. Я надеюсь, что виновных найдут", - прокомментировал ситуацию Собянин. Он назвал совершающих подобные действия людей "кончеными подлецами" и "трусами", отметив, что их действия приводят к "дестабилизации работы учреждений, торговых центров и транспортных систем".

Мэр добавил, что Москва справлялась с гораздо более серьезными трудностями, и подчеркнул, что с проблемой телефонных звонков о минировании удастся справиться точно.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.

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