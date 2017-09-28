Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Многодетные семьи в Подмосковье могут получить приоритет при записи к врачу

Общество
28 сентября, 21:50 UTC+3

В регионе зарегистрировано более 53 тыс. многодетных семей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области рассмотрят возможность дать многодетным семьям приоритет при записи к врачу. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала "Подмосковье 360" глава региона Андрей Воробьев.

"Мы обязательно рассмотрим. Я считаю это предложение абсолютно здравым. Если многодетная семья будет иметь возможность приоритетного права попадания на прием к врачу - это справедливо", - сказал он, отвечая на вопрос многодетной матери из Раменского района Подмосковья Лидии Смирновой о том, могут ли власти рассмотреть возможность ввести такую льготу.

По данным аппарата зампреда правительства области Ольги Забраловой, в регионе зарегистрировано более 53 тыс. многодетных семей. Для них областные власти установили около 30 мер социальной поддержки - в частности, многодетным семьям предоставляют земельные участки, выдают единовременное пособие при рождении ребенка, частично оплачивают коммунальные услуги, предоставляют льготу по уплате транспортного налога.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Эрдоган беседовали с "глазу на глаз" около двух часов
2
Женщина с ребенком упали с трапа при выходе из самолета в Пулково
3
Доклад: война с КНДР возможна, в ней могут погибнуть сотни тысяч
4
Двое украинских пограничников погибли в районе Станицы Луганской
5
"Зенит" победил "Реал Сосьедад" в матче футбольной Лиги Европы
6
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
7
Собянин пообещал повысить размер льгот пожилым москвичам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама