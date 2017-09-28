Многодетные семьи в Подмосковье могут получить приоритет при записи к врачу

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области рассмотрят возможность дать многодетным семьям приоритет при записи к врачу. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала "Подмосковье 360" глава региона Андрей Воробьев.

"Мы обязательно рассмотрим. Я считаю это предложение абсолютно здравым. Если многодетная семья будет иметь возможность приоритетного права попадания на прием к врачу - это справедливо", - сказал он, отвечая на вопрос многодетной матери из Раменского района Подмосковья Лидии Смирновой о том, могут ли власти рассмотреть возможность ввести такую льготу.

По данным аппарата зампреда правительства области Ольги Забраловой, в регионе зарегистрировано более 53 тыс. многодетных семей. Для них областные власти установили около 30 мер социальной поддержки - в частности, многодетным семьям предоставляют земельные участки, выдают единовременное пособие при рождении ребенка, частично оплачивают коммунальные услуги, предоставляют льготу по уплате транспортного налога.