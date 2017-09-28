В Сочи наградили победителей Всероссийского конкурса "СМИ против коррупции"

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Организаторы Всероссийского конкурса "СМИ против коррупции", учрежденного Союзом журналистов России (СЖР), объявили победителей смотра журналистских работ, посвященных борьбе с коррупционными явлениями. Награды были вручены в среду на церемонии закрытия фестиваля прессы "Вся Россия - 2017".

В одной из номинаций жюри конкурса "СМИ против коррупции" отметило вклад информационного агентства ТАСС в систематическое и объективное освещение антикоррупционной политики.

"От лица коллектива информационного агентства России ТАСС я благодарю организаторов Всероссийского конкурса "СМИ против коррупции" за высокую оценку деятельности нашего агентства в сфере объективного и масштабного освещения этой проблемы. ТАСС как государственное агентство активно поддерживает приоритетные для нашей страны темы, стоит на страже интересов общества, информируя о происходящем. Эта награда - вдохновляющий импульс для нас в дальнейшей работе", - отметила, принимая награду, заместитель генерального директора ТАСС Елена Руденко.

Также в конкурсе "СМИ против коррупции" в этом году победителями стали газета "Шахтинские известия", сайт Бюро журналистских расследований "Факт", коллектив "Международного антикоррупционного портала", газета "Московский комсомолец", информационное агентство "Ветеранские вести" и издание "Южный Урал".

СМИ против коррупции

По словам секретаря Союза журналистов России, члена президиума Национального антикоррупционного комитета Бориса Резника, борьба с коррупцией должна стать одной из основных тем современной российской журналистики. "Основной упор в этой борьбе должен быть сделан на прессу. Она вскрывает пороки общества, дает поводы для расследований и серьезных выводов", - считает Резник.

Сейчас писать о коррупции "имеют мужество далеко не все представители СМИ", отметил он, добавив, что "Союз журналистов должен поддерживать эту работу журналистскую, делиться опытом, готовить профессиональную смену для трудного, а порой и опасного жанра расследовательской журналистики".

В программе проходившего с 23 сентября в Сочи Всероссийского фестиваля прессы "Вся Россия - 2017" особое внимание уделялось проблематике взаимоотношений СМИ и органов государственной власти всех уровней. Этой теме был посвящен ряд круглых столов и дискуссии. Не бояться поднимать острые темы своих молодых коллег призвали и участники встречи "Диалог журналистских поколений", организованный Советом ветеранов Союза журналистов России (СЖР).

Для разработки практической модели информационного противостояния коррупции с привлечением и использованием СМИ СЖР предложил проект рамочного закона, который обязывал бы властные структуры реагировать на публикации о фактах коррупционных преступлений.

О конкурсе

Всероссийский конкурс "СМИ против коррупции" проводится по категориям "Телевидение", "Радио", "Федеральные, городские и районные печатные издания", "Информационные агентства и сетевые издания".

Одной из основных задач конкурса является формирование в общественном мнении неприятия коррупции, повышение эффективности информационного сопровождения антикоррупционных мероприятий. Участниками могут быть индивидуальные журналисты, общественные деятели, блогеры, а также творческие и авторские коллективы редакций газетных, журнальных, теле- и радиовещательных СМИ, информационные порталы, а также представители пресс-служб федеральных и региональных органов власти.

За время работы конкурса были отмечены и награждены более трехсот представителей федеральных и региональных средств массовой информации. В 2015 году на конкурс было представлено более одной тысячи материалов практически из всех регионов России.

Всероссийский фестиваль журналистов "Вся Россия - 2017" проходил в Сочи с 23 сентября. В его работе приняли участие более тысячи представителей прессы из разных регионов РФ и ряда стран мира.