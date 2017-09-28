Памятная марка с изображением академии Генштаба выпущена тиражом 300 тыс.

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Памятная марка с изображением здания Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ, выпущенная тиражом 300 тыс. экземпляров, поступит в отделения почты России по всей стране. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"В Военной академии Генерального штаба ВС РФ состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 185-летию учебного заведения. Памятная марка, на которой изображено здание академии, выпущена тиражом 300 тыс. экземпляров. Она поступит в отделения Почты России по всей стране", - сообщили в Минобороны.

По словам временно исполняющего обязанности начальника академии генерал-лейтенанта Сергея Чваркова, марка, посвященная академии Генштаба, выпущена впервые. "Мы воспринимаем это событие как знак уважения ратного труда всех поколений выпускников и научно-педагогического состава", - сказал он на торжественной церемонии гашения марки.

"Наши выпускники всегда востребованы в Вооруженных силах. Вот и сегодня ряд выпускников и руководителей академии находится на переднем крае борьбы с международным терроризмом - в Сирии. Начальник академии генерал-лейтенант Сергей Кураленко, возглавляющий сейчас Центр примирения враждующих сторон в САР, просил передать, что в этот важный для академии день он вместе с нами гордится признанием заслуг академии", - подчеркнул генерал.