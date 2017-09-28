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Первое речное пассажирское судно нового поколения спустили на воду в Нижегородской области

Общество
28 сентября, 23:23 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 28, сентября. /ТАСС

Последнее подобное судно было построено более 30 лет назад

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Технический спуск на воду первого речного пассажирского судна на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р" прошел в четверг на территории научно-производственного комплекса акционерного общества "ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева" в Чкаловском районе Нижегородской области. Последнее подобное судно было построено более 30 лет назад, отметили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Сейчас сделан технический спуск. Мы будем проводить ходовые испытания здесь на Нижегородском море (Горьковское водохранилище нижегородцы называют "Горьковское море" - прим. ТАСС), проведем все технические испытания, ходовые, выверим, устраним какие-то мелкие недочеты, ошибки какие- то, которые при проектировании, конечно, при строительстве всегда случаются. После этого мы приступим к отделке. С весны оно встает на опытную эксплуатацию", - рассказал журналистам председатель совета директоров АО "ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева", генеральный конструктор Георгий Анцев.

Работа над СПК "Валдай 45Р" ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы". Как уточнили в пресс-службе, судно способно обеспечить скоростную перевозку пассажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Эксплуатировать его можно на полноводных реках по всей территории России.

"У нас ... 75 тыс. км безальтернативных внутренних водных путей. Практически все, что за Уралом, безальтернативно, то есть нет автомобильных перевозок, ну а авиацию в данном случае трудно считать альтернативой. Ведь не везде есть аэропорты. Поэтому все, что за Уралом - потенциальный рынок", - рассказал журналистам заместитель министра транспорта РФ, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский после торжественной церемонии технического спуска судна.

"Но и, безусловно, ниша, одна из них, например, известная линия Эрмитаж - Петродворец, где уже в течение десяти лет работают суда на подводных крыльях, - продолжил он. - Это своего рода брэнд Санкт-Петербурга, который тоже требует обновления. Но и еще, наверное, я порядка 7-8 ниш в европейской части [России] бы назвал. Район Самары, например".

"Валдай 45Р" развивает скорость до 65 км/ч, может брать на борт до 45 пассажиров, его обслуживают два члена экипажа, дальность плавания составляет 400 км. Судно начнет навигацию весной 2018 года. Сначала опытные испытания пройдут в Санкт-Петербурге, затем судно отправится к заказчику в Ханты-Мансийский автономный округ.

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