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В 2018 году на полигоне "Кучино" начнут собирать фильтрат

Общество
28 сентября, 23:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Чтобы сократить попадание фильтрата в протекающую у самого полигона реку Пехорка, его собирают у подножия полигона в каналах и перекачивают в вырытый на вершине котлован

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Специалисты приступят к сбору фильтрата (опасная жидкость, образующаяся в результате разложения мусора - прим. ТАСС) на закрытом по требованию президента РФ полигоне "Кучино" в подмосковной Балашихе во второй половине 2018 года. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала "Подмосковье 360" министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

"Во второй половине 2018 года начнется сбор фильтрата. То есть начнут устанавливать очистные сооружения, обводные каналы для сбора фильтрата", - сказал он.

Чтобы сократить попадание фильтрата в протекающую у самого полигона реку Пехорка, его собирают у подножия полигона в каналах и перекачивают в вырытый на вершине котлован. Губчатая структура свалки может продолжительное время удерживать фильтрат внутри. Это позволит ограничить загрязнение Пехорки до того момента, когда будут введены в эксплуатацию новые обводные каналы и очистные сооружения.

Сбор фильтрата - второй этап рекультивации полигона. Первый предполагает формирование многослойной поверхности над утрамбованными и пересыпанными грунтом отходами, напомнил Коган. "Вначале полностью перекрываем тело полигона четырехслойной плиткой: сначала пленка, потом грунт, затем снова пленка и грунт, и так четыре слоя. Эта работа завершился в 2018 году", - сказал он, добавив, что этот этап начнется во втором квартале 2018 года.

Последний, третий этап заключается в возведении в 2019 году установки для сбора и сжигания свалочного газа. Эта система будет вырабатывать электроэнергию, сказал Коган.

Предрекультивационные работы по пересыпке "Кучино" грунтом завершатся в декабре. "На данный момент осталось [завезти грунта] примерно 20%, это где-то 4,7 тыс. машин, по нашему подсчету. Думаем, что в первой декаде декабря завоз грунта будет прекращен. Но мы около месяца будем завозить еще грунт - сделаем резервный, который будет храниться возле полигона на всякий случай", - сказал министр.

Полигон "Кучино"

Полигон "Кучино" в Балашихинском округе Подмосковья был закрыт 23 июня после требования президента РФ Владимира Путина. Глава государства узнал о проблеме в ходе "Прямой линии" 15 июня от местных жителей, которые жаловались на плохие условия проживания в непосредственной близости от свалки.

На полигон ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них до 80% поступало из Москвы.

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