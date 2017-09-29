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Спортплощадка открыта в детдоме, воспитанники которого подарили игрушку-тигренка Путину

Общество
29 сентября, 0:23 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 29, сентября. /ТАСС

На форуме "Таврида" студентка вручила главе государства игрушечного тигренка, сделанного воспитанниками социально-реабилитационного центра

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Многофункциональная спортплощадка открыта в четверг в Симферополе в республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, воспитанники которого подарили президенту РФ Владимиру Путину игрушечного тигренка, сообщает пресс-служба крымского правительства.

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Путину подарили игрушечного тигренка, сделанного воспитанниками одного из детдомов Крыма

20 августа 2017 года на молодежном форуме "Таврида" студентка четвертого курса Крымского федерального университета Яна Пойманова вручила главе государства игрушечного тигренка, сделанного воспитанниками центра. Владимир Путин поручил властям Крыма оказать помощь центру в обустройстве спортплощадки.

"В соответствии с поручением президента об улучшении материально-технической базы центра проведены значительные обновления: построены многофункциональная детская спортивная площадка, баскетбольно-волейбольная площадка, тренажеры, футбольное поле", - приводит пресс-служба слова вице-премьера правительства Крыма Аллы Пашкуновой, которая от имени главы Крыма Сергея Аксенова передала центру два детских электромобиля.

В республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на полном гособеспечении проживают около 20 детей в возрасте от трех до 18 лет, которые оказались в сложных жизненных ситуациях (сироты, дети, родители которых лишены родительских прав, либо находятся в местах лишения свободы). Дети здесь находятся в ожидании дальнейшего решения о передаче их опекунам или в детдом, им оказывают социальную, психологическую помощь, предоставляют медицинское обслуживание и обучение.

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