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Рейс "ВИМ-Авиа" из Москвы доставит в Певек на Чукотке более 140 человек

Общество
29 сентября, 6:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

В пятницу также запланирован рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа" из аэропорта Анадыря

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Москвы прибудет в Певек на Чукотке 29 сентября в 16:00 местного времени (07:00 мск) и доставит 174 пассажира. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления МЧС России по Чукотскому округу.

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"Вылетел рейс 651 Москва (Внуково) - Певек, запланированное время прибытия в аэропорт Певека 16:00 местного времени (07:00 мск), на борту находятся 147 пассажиров. Ориентировочное время вылета рейса № 652 Певек - Москва - 17:00 местного времени (08:00 мск), количество пассажиров 174 человека", - сообщила пресс-служба.

Также 29 сентября запланирован рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа" из аэропорта Анадыря (Угольный). Он, как ранее сообщил ТАСС директор авиаузла Олег Дикий, часть пассажиров возьмет на Чукотке, часть в Магадане, всего на борту в Москву отправятся 87 человек.

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