Таиланд просит туроператоров предупреждать клиентов о запрете на электронные сигареты

БАНГКОК, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Таиланда обратились к туроператорам с просьбой предупреждать своих клиентов о действующем в стране запрете на электронные сигареты. Об этом говорится в сообщении туристического управления Таиланда, распространенном в пятницу.

"Туристические агенты или туроператоры, продающие путевки в Таиланд, должны убедиться в том, что их клиенты знают о запрете на электронные сигареты", - говорится в документе. В управлении также подчеркнули, что на территории королевства уже имели место случаи, когда "иностранцы были не в курсе, что за электронные сигареты они могут быть оштрафованы или арестованы".

В управлении пояснили, что запрет на электронные сигареты и вейпы "изначально был предложен, чтобы оградить молодых людей от опасности пристраститься к курению". В ведомстве также напомнили, что соответствующая законодательная норма введена еще в 2014 году и "обязательна для исполнения всеми таиландцами и иностранцами без исключения".

Происшествие с россиянами

Двое граждан РФ, имевшие при себе электронные сигареты, были задержаны полицией Таиланда в курортной Паттайе 17 сентября, на четвертый день отдыха. Россияне провели в полицейском участке более суток, а затем были выпущены под залог в размере 100 тыс. батов (более 3 тыс. долларов). При этом паспорта у них не изымались.

Как сообщил ТАСС один из задержанных, они вернулись домой 23 сентября, воспользовавшись своими обратными билетами, купленными вместе с турпутевкой. Несмотря на арест, таиландские пограничники позволили им беспрепятственно покинуть страну.

Посольство РФ в Таиланде ранее предупреждало россиян о наказании за использование на территории королевства и ввоз туда электронных сигарет. Как пояснили в посольстве, нарушение этого предписания влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 1 млн батов ($30,3 тыс.) и или тюремное заключение на срок до десяти лет.

Несмотря на запрет, электронные сигареты и вейпы продаются в Таиланде практически повсеместно. Законодательство королевства также разрешает беспошлинно ввозить в страну обычные сигареты в количестве до 200 штук.