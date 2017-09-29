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МЧС России, Белоруссии и МВД Казахстана будут наращивать сотрудничество

Общество
29 сентября, 8:27 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 29, сентября. /ТАСС

Сторонам необходимо наращивать потенциал всей системы антикризисного управления, развивать формат мониторинга и прогнозирования различных опасностей и угроз, отметил Владимир Пучков

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АСТАНА, 29 сентября. /ТАСС/. Спасательные ведомства России, Казахстана и Белоруссии заинтересованы в наращивании сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков, выступая на пятом заседании совместной коллегии МЧС Белоруссии, МВД Казахстана и МЧС России.

"Мир сегодня динамично развивается - возникают новые опасности, риски в природно-техногенной, социальной и других сферах жизнедеятельности человека. Беларусь, Казахстан и Россия - три братских страны, которые взаимодействуют по широкому спектру вопросов. Важнейшим для нас является решение на самом высоком уровне вопросов в области предупреждения и ликвидации ЧС, пожаров, других бедствий, а также оказания помощи пострадавшим", - сказал Пучков.

Глава российского чрезвычайного ведомства отметил, что страны активно взаимодействую в повседневном режиме. "Нам необходимо наращивать потенциал всей системы антикризисного управления, развивать формат мониторинга и прогнозирования различных опасностей и угроз, вырабатывать современные механизмы профилактики и управления рисками", - сказал глава МЧС России.

По мнению Пучкова спасательным ведомствам трех стран также необходимо выработать современную модель повышения качества подготовки специалистов, которые занимаются в сфере управления кризисами и непосредственно выполняют задачи по ликвидации ЧС и угроз различного характера.

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