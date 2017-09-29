На фестиваль молодежи в Сочи приедут почти 100 участников из Румынии

БУХАРЕСТ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Румынская делегация с нетерпением ждет Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, рассчитывает на новые знакомства, непринужденное общение, приятную и веселую атмосферу. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил руководитель делегации на предстоящем форуме, 23-летний студент факультета иностранных языков и литератур Бухарестского университета Михай Лукач.

Почти 100 человек из 15 городов Румынии приедут на сочинский форум

"О предстоящем фестивале я узнал в интернете в ноябре прошлого года, - рассказывает Михай. - Поскольку в румынских СМИ о нем информации не было, то я подумал, что тем, кто хочет принять в фестивале участие, нужно встретиться и проявить инициативу. Тогда я создал группу в Facebook, где разместил информацию о фестивале, направил письма тем, кто интересуется событиями в России, а также молодежным ассоциациям Румынии, связался с организаторами в Москве. Уже в начале года мы провели первую встречу, в которой приняли участие около 35 человек".

Румынская делегация насчитывает около 90 человек из примерно 15 городов страны. Создан Национальный подготовительный комитет в составе лидеров пяти основных групп, которые составили делегацию. Это - Бухарестский университет, Община русских-липован Румынии, ассоциация "Восток-группа" из Трансильвании, группа из Крайовы и индивидуальные участники.

Михай Лукач, который не только учится, но и работает неполный рабочий день в бухарестском Российском центре науки и культуры (РЦНК), сначала стал неформальным лидером инициативной группы, а затем был избран главой подготовительного комитета.

Подготовка близится к завершению

"Как мы готовимся к фестивалю? Мы решили, что каждый будет участвовать в той части, которая соответствует его основным интересам. Например, студенты экологических факультетов примут участие в диспутах об охране окружающей среды, а исторических и философских - в политических дискуссиях. Мы оформили национальный стенд для общей выставки, которая будет развернута в Сочи, сняли видеоклип с презентацией страны, заказали футболки с эмблемами фестиваля и Румынии", - сказал Михай.

"Ежедневно мы активно общаемся с организаторами в Москве - ведь нужно решать огромное количество проблем, - продолжил руководитель делегации. - Мне очень помогает работа в российском центре, так как здесь я быстро узнаю все новости о России и всегда могу получить нужный совет".

"Работа фестиваля будет проходить по трем основным направлениям - социальному, культурно-художественному и спортивному, - пояснил Михай. - Будут выставки, презентации, соревнования. В ходе обсуждения различных тем, может быть, мы подготовим совместные работы. Но мне кажется, что важнее всего непосредственные контакты, живой обмен идеями, свободная обстановка, ведь это - фестиваль".

Полагаемся только на самих себя

"Конечно, подготовку к фестивалю должно было взять на себя министерство по делам молодежи и спорта в партнерстве с российским посольством, - считает Михай Лукач. - Насколько мне известно, посольство направило в министерство письмо о фестивале, но ответа не получило. Позднее все же была назначена представитель министерства, которая должна была войти в подготовительный комитет, однако нам так и не удалось вступить в контакт, так как она сразу ушла в декретный отпуск... И мы поняли, что с этой стороны у нас не будет поддержки".

"В Facebook я общаюсь с коллегами из других стран и знаю, что они организованы лучше, располагают фондами, имеют поддержку властей. Мы же готовимся совершенно самостоятельно, без какой-либо помощи или бюджета. Питание и проживание участникам фестиваля предоставляют организаторы, а авиабилеты каждый из нас оплачивает себе сам".

Теперь мы поверили в себя

"У этой ситуации есть и плохая, и хорошая сторона, - размышляет вслух Михай. - На нас свалилось огромное количество забот, а ведь большинство из нас не только учится, но и работает. Конечно, хотелось бы, чтобы мы были только участниками, а организацией занимались компетентные профессионалы. Мы выкручивались как умели, многому учились на ходу, знаете - как некоторых бросают в воду, чтобы они научились плавать..."

"Ну, а хорошая сторона состоит в том, что хотя у нас и нет общего координатора, мы сумели организоваться сами и все же поедем на фестиваль. Мы накопили огромный опыт. Например, организовать перевозку почти сотни человек из одной страны в другую - это головоломная задача для новичка. Теперь мы лучше понимаем, что такое ответственность, мы поверили в себя".

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.