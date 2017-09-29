Пучков выступает за укрепление приграничного сотрудничества с Белоруссией и Казахстаном

АСТАНА, 29 сентября. /ТАСС/. МЧС России выступает за укрепление приграничного сотрудничества с Белоруссией и Казахстаном. Об этом ТАСС заявил глава МЧС Владимир Пучков, находящийся с визитом в Астане.

"География природных угроз не признает государственных границ, а борьба со стихией в одиночку не может быть эффективна. Только консолидация международных усилий в области борьбы с катастрофами является залогом безопасного будущего", - сказал министр. По его словам, ключевым элементом в борьбе с современными рисками и угрозами является укрепление приграничного и регионального сотрудничества.

Пучков подчеркнул, что ведомства трех стран постоянно держат руку на пульсе, оперативно отслеживают динамику изменений в области борьбы с катастрофами и обмениваются мнениями по наиболее актуальным вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В Астане проходит пятое заседание совместной коллегии МЧС Белоруссии, МВД Казахстана и МЧС России. В ходе встречи главы ведомств сверят часы и наметят вектор дальнейших совместных усилий по укреплению региональной безопасности. "Формат совместной коллегии давно доказал эффективность, сегодня мы наметим планы совместных мероприятий на 2017-2018 годы", - отметил российский министр.