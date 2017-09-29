В РФ опубликовали дневники воспоминаний советских участников фестивалей молодежи в Москве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российская государственная библиотека для молодежи (РГБМ) представила спецпроект воспоминаний участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 и 1985 годов в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки.

"В проекте "Дневники фестиваля" собраны воспоминания участников фестивалей 1957 и 1985 годов, интервью с ними, фотографии, плакаты, газетные публикации из личных архивов, интересные факты из истории фестивального движения, - отметили в пресс-службе. - Вряд ли сегодняшняя молодежь может до конца прочувствовать эмоции и восторг молодежи 1950-х от встречи с зарубежными ровесниками или ощутить то предвкушение свободы, которое царило во времена перестройки".

На странице проекта можно найти свидетельства фотографа ТАСС Николая Рахманова, которому в 1957 году поручили составить фотографический рассказ о фестивале. Здесь можно прочитать историю художника Михаила Веременко, чья "Катюша" стала символом фестиваля 1985 года, а также воспоминания публициста Владимира Гуги, который тогда впервые увидел выступление народных ансамблей из африканских стран.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили более чем из 180 стран.