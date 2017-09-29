Главный раввин России поздравил еврейские общины с Днем отпущения грехов

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар в преддверии важнейшего праздника еврейского календаря Йом-Кипура, который также называют Судным днем и Днем отпущения грехов, поздравил еврейские общины.
В пятницу вечером иудеи всего мира начинают отмечать День покаяния - Йом-Кипур.
"Йом-Кипур - самый святой день в нашем календаре. В этот день Бог подписывает и скрепляет печатью приговор каждому из нас на наступающий год. Мы благодарим его за то, что он дал нам новый шанс, возможность исправить совершенные ошибки, совершить "тшува" - то есть, в буквальном смысле слова, "возвращение к Богу", - говорится в поздравительном письме Лазара к еврейским общинам.
В еврейской традиции Йом-Кипур - важнейший день в году, день поста и отпущения грехов. Отмечается в 10-й день месяца тишрей и является завершением Десяти дней покаяния, во время которых окончательно решается судьба человека. Несмотря на это, Йом-Кипур не принято считать днем печали и скорби.
Накануне праздника принято давать щедрые пожертвования и совершать обряд искупления грехов капарот, во время которого над головой верующего вращают живую курицу или деньги. Мужчины окунаются в ритуальный бассейн - микву. Свечу жизни, которая горит 24 часа, зажгут все женатые мужчины. В каждом традиционном еврейском доме устраивают праздничную трапезу, в синагогах читают молитвы.