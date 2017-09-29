МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей Карачаево-Черкесии с 25-летием образования республики. Телеграмма опубликована на сайте правительства в пятницу.

"Ваш край славится уникальным климатом, целебными минеральными источниками Архыза, чистейшими озерами и живописной природой Тебердинского биосферного заповедника, горнолыжными трассами знаменитого Домбая, альпинистскими маршрутами," - говорится в сообщении.

Медведев заметил, что за такой небольшой срок Карачаево-Черкесия сильно преобразилась: там строятся современные дороги, школы, больницы и детские сады, и создаются новые рабочие места. Также премьер добавил, что большое внимание уделяется сохранению исторического и культурного наследия этой республики. "Каждый, побывавший в Карачаево-Черкесии, почувствовал красоту и самобытность культуры и местных обычаев, знаменитое кавказское гостеприимство. А также стремление жителей республики укреплять традиции дружбы и добрососедства, которые всегда помогали развитию Северного Кавказа и всей нашей многонациональной страны", - добавил он.

Медведев пожелал жителям республики крепкого здоровья, процветания и всего самого доброго.