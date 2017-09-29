Делегация из Тайваня оценит туристский потенциал Северного Кавказа

МАЙКОП, 29 сентября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Делегация из Тайваня (КНР), в состав которой вошли представители турбизнеса, журналисты и туристы, в течение ближайшей недели оценит туристский потенциал семи регионов юга России, проехав по маршруту Великого Шелкового пути. Старт маршрута дан в Адыгее, сообщил в пятницу руководитель комитета по туризму и курортам Адыгеи Инвер Калашаов.

"В ходе недельного тура делегация из 17 гостей с острова Тайвань познакомится с кавказскими обычаями и традициями, уникальными природными и историческими достопримечательностями юга России. Туристы проедут по маршруту Великого Шелкового пути через Адыгею, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию-Аланию, Ингушетию, Чечню и Дагестан для оценки российского турпотенциала. Планируется сделать подобные туры регулярными", - сказал он.

Руководитель комитета отметил, что ознакомительный тур по маршруту Великого Шелкового пути организован впервые при поддержке двух федеральных ведомств - Министерства культуры и Министерства по делам Северного Кавказа. Маршрут проложен через весь Северный Кавказ - с запада на восток.

Великий Шелковый путь - это самый знаменитый торговый маршрут в истории человечества. Караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в древности и в Средние века, в первую очередь использовалась для вывоза шелка из Китая, с чем и связано название. Путь был проложен во II веке до н. э. и действовал несколько тысяч лет - то активно, то от случая к случаю, в зависимости от политической ситуации в странах, через которые проходил. В настоящее время название стало брендом, которым пользуются турфирмы.

Часть Северного Кавказа

Адыгея - один из привлекательных регионов Северного Кавказа - была выбрана первой точкой маршрута в связи с удобным географическим положением, инфраструктурными и логистическими преимуществами. В республике экскурсионный познавательный отдых организует комитет по туризму и курортам республики и компания "Адыгея: горы удовольствий". В Адыгее делегация увидела плато "Лагонаки", водопады "Руфабго", каньон реки Белой и другие объекты, привлекающие туристов со всей России, отметил Калашаов.

"Нам есть, что показать гостям. Канатно-кресельная дорога протяженностью 1,3 тыс. м с перепадами высоты до 450 м, самые панорамные в регионе высокогорные качели на хребте Уна-Коз, экскурсионные объекты, турбазы, базы отдыха с термальными источниками - все эти объекты появились благодаря вложению за последние годы порядка 4 млрд рублей инвестиций в инфраструктуру", - добавил собеседник агентства.

Природно-климатические условия, богатая история и культура позволяют туристам проводить каникулы в Адыгее круглогодично. Основным направлениями туризма являются событийный туризм, экскурсионное обслуживание, активные виды отдыха, СПА-услуги. Только за последние семь лет число туристов удвоилось, составив в прошлом году свыше 400 тыс. человек, и это цифра сопоставима с населением республики. Ежегодный прирост отдыхающих в Адыгею составляет от 8 до 10 %.