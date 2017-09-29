В Курске 500 кадетов принесли клятву верности кадетскому движению

ТАСС, 29 сентября. МЧС РФ приняло в свои ряды 150 кадетов из Курского автотехнического колледжа, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка министерства.

"Более 500 студентов Курского автотехнического колледжа в торжественной обстановке принесли клятву верности кадетскому движению. Порядка 150 человек надели форму кадета МЧС России. Они получили удостоверения из рук замначальника ГУ МЧС России по Воронежской области Дмитрия Помогайбо", - сказали в ведомстве.

Кроме кадетов МЧС, в колледже учатся кадеты ГИБДД, ФСИН, и казачества. Помимо технических дисциплин, они изучают военные науки и ОБЖ, проходят строевую подготовку.

"Половина наших выпускников в дальнейшем связывают свою жизнь с выбранной профессией. Ребята получают востребованные сегодня специальности пожарного-техника и техника-спасателя, успешно проходят практику в пожарно-спасательных подразделениях областного центра", - цитируют в пресс-службе заведующего отделением колледжа Владимира Гостева. --