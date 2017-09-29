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Росгвардия разрабатывает особые требования к ЧОПам, занятым в охране школ

Общество
29 сентября, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Леонид Веденов отметил, что пока рано говорить о конкретных мерах, так как законопроект находится в стадии проработки

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Росгвардия разрабатывает специальные требования к частным охранным предприятиям, охраняющим школы и подобные учреждения после событий в подмосковной Ивантеевке, заявил начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно- разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.

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"Нам представляется необходимым решение вопроса о предъявлении особых требований к частным охранным предприятиям, которые охраняют школы. К таким охранным предприятиям должны быть представлены специальные требования. Сейчас мы над таким законопроектом работаем", - сказал Веденов на пресс-конференции в пятницу.

Он пояснил, что в настоящее время эти меры находятся в стадии проработки, поэтому о том, какие конкретно это будут меры, говорить в настоящее время преждевременно. В разработке этих мер будут участвовать все силовые структуры, а также Минобрнауки, Минспорта и другие заинтересованные структуры.

5 сентября 15-летний ученик 9 класса школы в подмосковной Ивантеевке во время урока информатики напал на учительницу, затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате инцидента пострадали четыре человека - три ребенка и учительница, дети выпрыгнули из окна второго этажа, на котором находился класс, пытаясь спастись.

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