Росгвардия разрабатывает особые требования к ЧОПам, занятым в охране школ

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Росгвардия разрабатывает специальные требования к частным охранным предприятиям, охраняющим школы и подобные учреждения после событий в подмосковной Ивантеевке, заявил начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно- разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.
"Нам представляется необходимым решение вопроса о предъявлении особых требований к частным охранным предприятиям, которые охраняют школы. К таким охранным предприятиям должны быть представлены специальные требования. Сейчас мы над таким законопроектом работаем", - сказал Веденов на пресс-конференции в пятницу.
5 сентября 15-летний ученик 9 класса школы в подмосковной Ивантеевке во время урока информатики напал на учительницу, затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате инцидента пострадали четыре человека - три ребенка и учительница, дети выпрыгнули из окна второго этажа, на котором находился класс, пытаясь спастись.