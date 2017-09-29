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АО "КСК" наградит одного из победителей Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

Общество
29 сентября, 11:47 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 29, сентября. /ТАСС

В рамках фестиваля состоятся соревнования по национальным видам спорта

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ВЛАДИКАВКАЗ, 29 сентября. /ТАСС/. Компания "Курорты Северного Кавказа" наградит одного из победителей спортивной программы Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа, который пройдет в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Победитель в специальной номинации АО "КСК", ставший генеральным партнером фестиваля, будет объявлен в рамках торжественной церемонии общекомандного награждения и закрытия мероприятия, которое пройдет 1 октября на большой арене стадиона "Спартак", - говорится в сообщении.

С 30 сентября по 1 октября в Северной Осетии впервые пройдет VIII Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Северная Осетия-Алания и фонда "ПосетиКавказ". Организаторами выступили Министерство спорта РФ и Министерство культуры РФ.

Соревнования проводятся по национальным видам спорта: армспорт, эстафета, борьба на поясах, передвижение на ходулях, стрельба из лука, прыжковое двоеборье, лазанье по канату, силовое троеборье, поднятие тяжести, перенос тяжести на дистанцию, мини-футбол, перетягивание каната.

В состав сборной Северной Осетии вошли 38 спортсменов, среди них чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы по армспорту Алан Макеев, Роман Церекаев, Ацамаз Уртаев; призер чемпионата мира по борьбе на поясах Сослан Челохсаев.

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