Молодые специалисты из Чечни будут работать на предприятиях Дальнего Востока

ГРОЗНЫЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство Чечни совместно с "Роснефтью" реализует долгосрочный проект о сотрудничестве в подготовке кадров, в рамках которого к 2018 году 18 молодых специалистов из республики будут трудоустроены на предприятии Судостроительного комплекса "Звезда" в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщил директор Чеченского технологического техникума Ибрагим Гуноев.

"Это совместный проект, на реализацию которого "Роснефть" выделила 10 млн рублей, правительство Чечни - 13 млн рублей. Мы сейчас набрали 24 студента, из них 18 уже подготовленных специалистов в июне 2018 года отправятся работать на предприятие Судостроительного комплекса "Звезда" в Приморском крае. Договор с ними будет заключен на срок не менее 3 лет и включает предоставление жилья на льготных условиях, оплату дороги и заработную плату от 40-45 до 100-120 тыс. рублей", - сообщил собеседник ТАСС.

Для подготовки специалистов материально-техническая база Чеченского технологического техникума будет модернизирована. Проект станет первым для учреждения.

"Мы дополнительно модернизировали наши сварочные мастерские и создаем сварочный полигон, где установлены современные аппараты такие же, как на заводах. Это позволит обучить студентов так, чтоб они смогли выполнить любые работы. Наши специалисты станут востребованными на любом производстве, а значит, будем выходить и на другие российские предприятия и заводы", - отметил директор техникума.

О техникуме

Чеченский технологический техникум осуществляет подготовку специалистов по очной и заочной форме обучения для приоритетных отраслей экономики республики: транспорт, связь, здравоохранение, машиностроение, энергетика и правоохранительная деятельность. ЧТТ готовит студентов по семи специальностям, самые востребованные из них - сварщики, электрики и делопроизводители. В регионе образовательным учреждением заключено более 400 договоров о сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями и предприятиями.

О предприятии

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и АО "Газпромбанк". Предприятию требуются большое количество сварщиков, которых пока не готовят в необходимом объеме в техникумах региона. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке реализуют программу "Мобильная занятость", которая предполагает приглашение специалистов востребованных специальностей из регионов России на предприятия ДФО.