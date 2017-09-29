Интернат имени доктора Лизы открыли под Владимиром

ВЯЗНИКИ /ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 29 сентября. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат имени Е.П. Глинки" торжественно открыли в пятницу в городе Вязники Владимирской области в день десятилетия фонда "Справедливая помощь доктора Лизы", созданного Елизаветой Глинкой, сообщила президент фонда Ксения Соколова.

"Сегодня исполняется 10 лет фонду Елизаветы Петровны Глинки, международной общественной организации "Фонд "Справедливая помощь доктора Лизы". <…> Нет лучшего места, чтобы отпраздновать эту дату, чем открытие такого замечательного дома. Я знала Доктора Лизу, и она была бы рада, потому что всегда говорила: "Мы помогаем тем, кому не помогает никто", - отметила Ксения Соколова.

Присвоить имя Елизаветы Глинки новому интернату через несколько дней после ее трагической гибели предложила губернатор Владимирской области Светлана Орлова, после чего инициативу поддержала и семья благотворителя. Память доктора Лизы увековечена не только в названии интерната, в его здании открыта мемориальная комната, рассказывающая о деятельности Глинки.

Под жилой корпус для постояльцев дома-интерната было переоборудовано здание бывшей коррекционной школы. На ремонт и оснащение здания было направлено 271,8 млн рублей, в том числе 76,2 млн рублей - средства Пенсионного фонда РФ. Интернат рассчитан на 80 человек.

СПЕЦПРОЕКТ "Доктор Лиза, мы не подведем" Репортаж с первого "Вокзала по средам" после гибели Елизаветы Глинки

Международная благотворительная общественная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" была создана в 2007 году врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой, более известной как доктор Лиза.

Основной задачей организации является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Она сопровождала гуманитарный груз для сирийских больниц. Всего в результате трагедии погибли 92 человека, среди них 64 участника ансамбля имени Александрова и его художественный руководитель Валерий Халилов, военнослужащие, представители СМИ, глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков.