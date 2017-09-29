Останки погибших в Сталинградской битве румынских солдат перезахоронены под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Останки почти 350 румынских солдат и офицеров, погибших в Сталинградской битве, перезахоронены в пятницу на Россошинском военно-мемориальном кладбище под Волгоградом, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии перезахоронения принял участие посол Румынии в РФ Василе Соаре. Он отметил, что поиски и индентификация бывших румынских военных кладбищ в Волгоградской и Ростовской областях будут продолжены.

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"В 2018 году будет открыто второе военное румынское кладбище в городе Апшеронске Краснодарского края. А в Москве, в мемориально-парковом комплексе "Сокол", будет воздвигнут памятник румынским воинам, погибшим в России годы Первой мировой войны. Уверяю вас, что находящиеся в Румынии почти 2 тыс. военных кладбищ и памятников, воздвигнутых в память о русских, советских, немецких, австрийских, венгерских и военнослужащих других стран [содержатся] достойным образом", - сказал посол.

Первое в России кладбище румынских солдат и офицеров, погибших в Сталинградской битве, открылось в Волгоградской области два года назад. До того времени останки румынских военнослужащих, найденные поисковиками на местах былых боев, хоронили в немецкой части военно-мемориального комплекса.

Военно-мемориальное кладбище близ села Россошки в Городищенском районе Волгоградской области находится в 35 км западнее Волгограда. Оно разделено на две части - русскую и германскую. На германской захоронено более 50 тыс. павших солдат вермахта и стран, на русской - почти 20 тыс. красноармейцев, павших в боях за Сталинград.

В прошлом году благодаря общественным организациям России и Германии на мемориале была открыта Часовня мира как символ примирения между народами.

В Сталинградской битве, длившейся с июля 1942 года по февраль 1943 года и ставшей крупнейшем сухопутном сражении в истории,потери обеих сторон составили около 2,2 млн человек.