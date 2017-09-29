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Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за час

Общество
29 сентября, 12:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

В зависимости от модели стоимость нового девайса составляет от 57 до 77 тыс. рублей

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Продажи новых моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus в порядке живой очереди стартовали в ГУМе в пятницу. За первый час было продано 50-60 моделей, сообщил ТАСС продавец магазина.

"За первый час с начала старта продаж мы продали 50-60 моделей iPhone восьмого поколения", - рассказал сотрудник салона.

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Как заявила представитель пресс-службы Re:store, за первые сорок минут был зарегистрирован 61 электронный чек. "Ажиотаж на новые модели у нас каждый год все сильнее. У этих новинок много преимуществ: улучшилась камера, теперь можно использовать виртуальную реальность, мощность процессора увеличилась", - сказала собеседница ТАСС.

По ее словам, каждый год для фанатов создаются разные сюрпризы. Например, в прошлом году появился новый редкий цвет "Черный Оникс". В этом году Re:store в ГУМе создал стенд виртуальной реальности для тех, кто хотел бы освоить новые возможности телефона, работали диджей и ведущий, с выбором модели помогали определиться специальные консультанты.

По мнению одной из покупательниц, в этом году продажа новых iPhone стала более удобной.

"У них стартовала акция на сайте: приходи в ГУМ с Никольской улицы, получи талон на электронную очередь и получи телефон в одной из касс магазина, очень удобно. Пришла спокойно со своим талоном и купила iPhone 8 plus 64 gb за 64900 рублей. Я давно хотела эту модель из-за крутой камеры", - заявила обладательница новинки.

Во вторник Apple представила iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также iPhone X. Цены на iPhone 8 в официальном магазине будут начинаться с 56,99 тыс. pyблей за модель с дисплеем 4,7 дюйма и памятью в 64 Гб. Самая дорогая модель стоит 76,9 тыс. рублей.

Продажи iPhone 8 начались в России в пятницу в 10 утра, но некоторые ретейлеры начали продажи в полночь. Продажи iPhone X начнутся 3 ноября.

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