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Коллегия МЧС РФ, МЧС Белоруссии и МВД Казахстана состоится в 2018 году на Алтае

Общество
29 сентября, 13:32 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 29, сентября. /ТАСС

По мнению главы российского спасательного ведомства, регион является "уникальным с точки зрения обеспечения безопасности"

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АСТАНА, 29 сентября. /ТАСС/. Заседание совместной коллегии МЧС России и МЧС Белоруссии, а также МВД Казахстана в 2018 году пройдет на территории Алтайского края в России. Как передает корреспондент ТАСС, такое решение было принято по итогам 5-го заседания коллегии в Астане.

"Мы сегодня обсудили ряд важных вопросов. Рассчитываю, что достигнутые договоренности придадут новый импульс развитию межведомственного взаимодействия", - сказал глава МЧС России Владимир Пучков. По его словам, представители ведомств трех стран обсудили вопросы подготовки специалистов в области мониторинга и прогнозирования ЧС, вопросы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации трансграничного характера, обеспечения безопасности на водных обьектах, а также обменялись опытом в области реагирования на землетрясения, тушении пожаров в высотных зданиях и еще по ряду тем.

Пучков сообщил, что следующее, шестое заседание совместной коллегии МЧС Беларуси, МЧС России и МВД Казахстана состоится осенью 2018 года на территории России. "Придерживаясь традиций, мы планируем организовать встречу не в столице, а в одном из регионов нашей страны, уникальном с точки зрения обеспечения безопасности", - сказал глава МЧС.

По его словам, он предложил коллегам провести коллегию в Алтайском крае, и это предложение было всеми поддержано.

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