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Депутаты поддержали право жителей городских районов решать вопросы самообложения на сходе

Общество
29 сентября, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Соответствующий законопроект принят в первом чтении

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в пятницу в первом чтении законопроект, разрешающий сходу жителей внутригородских районов и городских округов принимать решения о самообложении.

Проект закона был внесен депутатами Госдумы от "Единой России" в конце декабря прошлого года.

Согласно действующему законодательству, под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи для решения конкретных вопросов местного значения, например, вопросов строительства дороги или детской площадки. При этом гражданам недостаточно собрать деньги, необходимо провести местный референдум в "масштабах всей городской агломерации, что представляется дорогостоящим и практически неосуществимым", отмечают авторы инициативы.

Согласно пояснительной записке, "законопроектом предлагается внести изменения, допускающие возможность принятия решений о введении и об использовании средств самообложения граждан не только на местном референдуме в отдельном муниципальном образовании, но и на сходе граждан - жителей отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, внутригородского района, внутригородской территории федерального значения при участии в сходе более половины обладающих избирательным правом жителей".

Как пояснил в среду журналистам первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев перед пленарным заседанием, на сегодняшний день существует такая практика, согласно которой, если люди решили построить дорогу или отремонтировать двор, они могут принять решение о самообложении посредством референдума. Однако, по словам депутата, пока такой референдум может проходить только в границах муниципального образования.

"Предположим, есть какой-то удаленный район, где нужно отремонтировать дорогу, референдум в этом случае нужно проводить во всем муниципальном образовании, а большинству жителей все равно, что там с дорогой в этом удаленном районе. Вот поправка, которую предлагают наши коллеги, позволит проводить подобного рода референдумы в конкретном населенном пункте", - сказал Исаев, выразив мнение, что инициатива является "еще одним шагом по укреплению непосредственной прямой народной демократии".

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