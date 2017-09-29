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Сборник лучших практик социально ориентированных НКО презентовали в Нальчике

Общество
29 сентября, 14:56 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 29, сентября. /ТАСС

В число лучших проектов вошли организации, помогающие семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям с онкологическими заболеваниями, синдромом Дауна и ДЦП

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НАЛЬЧИК, 29 сентября. /ТАСС/. Сборник лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), работающих на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) презентован в Нальчике. На фестиваль лучших социальных практик СКФО съехались представители всех семи субъектов округа, сообщил в пятницу руководитель Северо-Кавказского межрегионального ресурсного центра поддержки неправительственных организаций инвалидов Тимур Гуппоев.

"Итогом работы ресурсного центра за девять месяцев стало издание сборника лучших социальных практик СОНКО СКФО, в котором обобщен опыт профессиональной деятельности некоммерческого сектора регионов округа. Мы сегодня презентуем сборник и вручим сертификаты лауреатов фестиваля и участников, вошедших в сборник лучших социальных практик", - сказал Гуппоев на пленарном заседании фестиваля.

Сборник издан в рамках работы ресурсного центра поддержки неправительственных некоммерческих организаций инвалидов на средства гранта выделенных в качестве господдержки конкурса, проведенного благотворительным фондом "Покров".

"Проект реализовывался с 1 января 2017 года на территории всех семи субъектов СКФО. В его рамках отыскали наиболее зарекомендовавшие себя в предоставлении социальных услуг НКО. Была организована работа консалтинговой службы, которая за весь период работы проекта предоставила 700 консультаций. Был открыт коворкинг-центр, где было зафиксировано более 500 обращений, налажена работа по эффективному предоставлению услуг технического характера для СОНКО", - отметил Гуппоев.

Представителям НКО рассказали о механизмах господдержки и о том, какая правовая база создана в целом по России и в отдельных субъектах для работы некоммерческого сектора.

В числе лучших проектов отмечены организации, помогающие женщинам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям с онкологическими заболеваниями, с синдромом Дауна, с диагнозом "детский церебральный паралич" (ДЦП) и многие другие. На фестивале дети с ограниченными возможностями здоровья организовали выставку своих работ. Во время церемонии награждения лауреатов фестиваля дети вручили победителям свои поделки.

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