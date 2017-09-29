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Подбросившим в благотворительный фонд Иркутска 1 млн рублей оказался директор организации

Общество
29 сентября, 15:16 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 29, сентября. /ТАСС

Александр Соболев назвал широкий общественный интерес к произошедшему доказательством его предположения, что "даже в благотворительности людей больше интересует скандал"

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ИРКУТСК, 29 сентября. /ТАСС/. Человеком, подбросившим 26 сентября в иркутский благотворительный фонд "Оберег" 1 млн рублей, оказался директор этого фонда Александр Соболев. Как сообщил в пятницу ТАСС руководитель организации, он сделал это для того, чтобы обратить внимание общественности на проблемы благотворительности.

"Поверьте, это приятное чувство, когда вы просыпаетесь каждое утро и знаете, что сегодня надо накормить 150 человек. И завтра тоже, и через месяц, и через год. Надо работать усерднее, моя искренняя мечта - сделать мир чуточку лучше. Надеюсь, не только меня эта история заставит задуматься о целях и средствах", - сказал он.

По словам директора фонда, только за первые три часа после публикации новости о подброшенных деньгах к нему обратились 20 журналистов. Кроме того, появились семь человек, утверждавших, что это их миллион. Как объяснил Соболев, такая реакция людей доказала его предположения о том, что "даже в благотворительности людей больше интересует скандал, а не обычная работа".

"Я легко мог утаить реальное происхождение этого миллиона, и никто бы никогда и не узнал, откуда он попал в комнату с вещами, но принципиально иду на признание. <...> Почему так интересно, что кто-то подбросил миллион, а когда эта же сумма каждый месяц без пафоса тратится на абсолютно реальные, осязаемые дела - это обыденно для новостей?", - отметил директор фонда, уточнив, что подброшенные деньги он планирует потратить на ремонт здания, в котором размещается организация.

Ранее сообщалось, что сотрудники фонда 26 сентября обнаружили в пункте приема-раздачи вещей сумку, в которой лежало более 1 млн рублей. На сайте "Оберега" была размещена информация о найденных деньгах с просьбой к неизвестному благотворителю выйти на сотрудников организации. В фонде говорили, что если деньги никто не потребует, вся сумма будет потрачена на благотворительность. Фонд помогает детям из неполных семей, одиноким матерям и людям без определенного места жительства, на попечении находится 150 человек.

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