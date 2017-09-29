Власти ДНР в октябре планируют повысить пенсии на 5%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в октябре планируют повысить пенсионные выплаты населению на 5%. Об этом заявил в пятницу глава ДНР Александр Захарченко.

"Правительство обещало повышение пенсий в октябре на 5%", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Пенсионные выплаты в ДНР начались в апреле 2015 года. Сейчас их можно получить в отделениях Центрального республиканского банка и предприятия "Почта Донбасса". Размер минимальной пенсии в республике в настоящее время составляет 2600 руб.