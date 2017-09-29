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Власти ДНР в октябре планируют повысить пенсии на 5%

Общество
29 сентября, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Об этом заявил глава провозглашенной республики Александр Захарченко

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в октябре планируют повысить пенсионные выплаты населению на 5%. Об этом заявил в пятницу глава ДНР Александр Захарченко.

"Правительство обещало повышение пенсий в октябре на 5%", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Пенсионные выплаты в ДНР начались в апреле 2015 года. Сейчас их можно получить в отделениях Центрального республиканского банка и предприятия "Почта Донбасса". Размер минимальной пенсии в республике в настоящее время составляет 2600 руб.

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