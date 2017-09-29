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Чеченский "Кванториум" занял первое место в общероссийском рейтинге детских технопарков

Общество
29 сентября, 14:47 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 29, сентября. /ТАСС

В технопарке проходят обучение около 350 детей со всех районов республики

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ГРОЗНЫЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Чеченская Республика заняла первое место в общероссийском рейтинге детских технопарков, который составляет Фонд новых форм развития образования - федеральный оператор сети детских технопарков "Кванториум".

"Несколько месяцев назад мы занимали 12-13 место в рейтинге, сегодня на первом месте. При составлении рейтинга учитывается охват детского технопарка, посещение внешних посетителей и количество проведенных мероприятий как в самом "Кванториуме", так и на выезде", - сообщил ТАСС заместитель директора по внешним связям детского технопарка "Кванториум" Рахим Ахъядов.

Детский технопарк открылся на базе математической школы Грозного в январе 2017 года. В настоящее время в чеченском "Кванториуме" обучение проходят около 350 детей со всех районов республики.

"Сегодня также ожидается первый поток детей из интерната для глухих слабослышащих. У нас каждый день ребенок приходит со своей идеей и начинает ее реализовывать, а затем и презентовать через мастер-классы. Наши дети сделали часы на солнечной батарейке, шторы, которые автоматически закрываются и открываются в зависимости от времени суток, создали интеллектуальную игру, аналогов которой нет в мире", - отметил собеседник агентства.

Технопарки "Кванториум" - площадки, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Парки открываются в рамках инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года. Она предполагает создание среды для ускоренного развития детей от пяти до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.

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