Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-глава ГУ МЧС РФ по Республике Алтай награжден высшей наградой региона

Общество
29 сентября, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Награда вручена Александру Бердникову, в частности, за внесение большого личного вклада в обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава республики Алтай Александр Бердников вручил высшую награду региона орден "Тан Чолмон" ("Утренняя звезда") экс-главе республиканского ГУ МЧС РФ Игорю Букину. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Почетная награда вручена за исключительные выдающиеся заслуги перед Республикой Алтай, ее народом, внесение большого личного вклада в обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", - сказали в пресс-службе.

"Были различные ситуации, горела тайга, спасали людей, все это делали вместе. Во время наводнения 2014 года, когда поток воды сносил мосты, когда снимали людей с крыш домов, приходилось брать на себя ответственность, принимать неординарные решения. Наша совместная работа по ликвидации последствий наводнения получила высокую оценку", - процитировали в МЧС главу региона.

Игорь Букин родился 2 сентября 1964 года в селе Венгерово Новосибирской области. В 1985 году окончил Тюменское высшее военно-командное училище. До 2000 года проходил службу в Военно-космических войсках, затем перешел МЧС России. В 2005 году возглавил Главное управление МЧС России по Республике Алтай. Ныне уволен в запас. Как сообщил на церемонии награждения Бердников, Букин займет пост его помощника по пограничным вопросам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
2
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
3
Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за час
4
Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса
5
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
6
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама