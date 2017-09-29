Экс-глава ГУ МЧС РФ по Республике Алтай награжден высшей наградой региона

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава республики Алтай Александр Бердников вручил высшую награду региона орден "Тан Чолмон" ("Утренняя звезда") экс-главе республиканского ГУ МЧС РФ Игорю Букину. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Почетная награда вручена за исключительные выдающиеся заслуги перед Республикой Алтай, ее народом, внесение большого личного вклада в обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", - сказали в пресс-службе.
"Были различные ситуации, горела тайга, спасали людей, все это делали вместе. Во время наводнения 2014 года, когда поток воды сносил мосты, когда снимали людей с крыш домов, приходилось брать на себя ответственность, принимать неординарные решения. Наша совместная работа по ликвидации последствий наводнения получила высокую оценку", - процитировали в МЧС главу региона.
Игорь Букин родился 2 сентября 1964 года в селе Венгерово Новосибирской области. В 1985 году окончил Тюменское высшее военно-командное училище. До 2000 года проходил службу в Военно-космических войсках, затем перешел МЧС России. В 2005 году возглавил Главное управление МЧС России по Республике Алтай. Ныне уволен в запас. Как сообщил на церемонии награждения Бердников, Букин займет пост его помощника по пограничным вопросам.