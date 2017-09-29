После реконструкции открыта единственная трасса из России в Норвегию

МУРМАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Участок федеральной автодороги Р-21 "Кола" в Мурманской области вблизи границы с Королевством Норвегия торжественно открыли в пятницу после реконструкции стоимостью в 3,5 млрд рублей - участок автодороги с 1574-го по 1590-й км стал соответствовать всем требованиям. Церемония состоялась в Печенгском районе Мурманской области вблизи единственного на границе России и Норвегии пропускного пограничного пункта "Борисоглебский" в присутствии замминистра транспорта РФ Сергея Аристова, передает корреспондент ТАСС.

"Мы открываем очень значимый участок дороги, который сближает наши страны. Он важен для развития всего Северо-Запада России и поможет развитию контактов с Норвегией", - сказал Сергей Аристов на церемонии открытия.

В мероприятии также приняли участие руководители транспортных ведомств России и Норвегии, а также руководство Мурманской области и Федерального дорожного агентства. Ранее в пятницу в Норвегии состоялось открытие участка трассы вблизи границы с Россией.

Как сообщили в ФКУ Упрдор "Кола", федеральная трасса Р-21 входит в европейский транспортный коридор Е105, проходящий из Киркенеса (Норвегия) через Россию и Украину в Ялту (Крым). На этом участке находится единственный международный автомобильный пункт пропуска между Россией и Норвегией.

"Участок реконструкции является стратегически важным для Северо-Запада и европейской части России, так как трасса является главной магистралью, соединяющей Норвегию, Финляндию, крупнейший порт на севере страны Мурманск, территорию Республики Карелия с Санкт-Петербургом. Кроме того, она обеспечивает выход Российской Федерации к побережью незамерзающего Баренцева моря", - отметили в ведомстве.

Путь из Мурманска в Норвегию

Как сообщили в ФКУ Упрдор "Кола" протяженность нового участка дороги составила 16,7 км. Дорога имеет две полосы движения по 3,5 метра и покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Устроена система отвода воды с проезжей части дороги, что позволит продлить срок службы и повысить безопасность трассы. Безопасности уделено особое внимание - установлено 69 дорожных знаков и более 15,5 км барьерного ограждения.

Кроме того, на новом участке дороги в рамках эксперимента применен опыт скандинавских стран по нанесению осевой горизонтальной разметки желтого цвета. В зимний период дорога покрыта снегом, поэтому обычная разметка белого цвета практически не видна. Также полностью реконструирован мост через реку Рюссянийоки на 1578-м км.

Завершившийся проект - это продолжение ведущейся с 2010 года реконструкции федеральной автодороги от Мурманска до государственной границы с Норвегией общей длиной 211 км. В 2010 году был введен в эксплуатацию после строительства участок дороги Р-21 "Кола" на подъезде к контрольно-пропускному пункту "Борисоглебск" с 1590-го по 1592-й км.

В 2013 году завершена реконструкция участка с 1547-го по 1572-й км и мостового перехода через реку Печенга с пятикилометровым участком дороги. В 2017 году завершается разработка проектной документации на реконструкцию следующего участка дороги в направлении к Мурманску от границы с Норвегией с 1519-го по 1547-й км.