В ЯНАО предложили ввести институт этнологической экспертизы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Институт этнологической экспертизы по анализу последствий от промышленного освоения территории региона для коренного населения предложили ввести в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в рамках программы устойчивого развития малочисленных народов Севера. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"В Салехарде заместитель губернатора ЯНАО, руководитель аппарата главы региона Наталия Фиголь провела заседание комиссии по совершенствованию законодательства. Основным вопросом заседания стало рассмотрение предложений в народную программу коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в ЯНАО - 2022", - говорится в сообщении.

Директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый выделил несколько ключевых направлений программы. "В частности, предлагается ввести институт этнологической экспертизы, которая должна включать в себя анализ последствий от промышленного освоения территории для коренного населения. Другим предложением является урегулирование разногласий в законодательстве между понятиями "традиционная хозяйственная деятельность" и "традиционный образ жизни", - уточнили в пресс-службе.

Во время формирования программы, которая будет действовать до 2022 года, инициативы поступали как от общин коренных народов и общественных объединений КМНС, так и от простых граждан, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в новом стратегическом документе будут отражены пожелания населения по улучшению качества жизни, в том числе по таким направлениям, как здравоохранение, образование, сохранение традиционной культуры, развитие и повышение эффективности традиционных отраслей.

В ЯНАО проживает около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера, это 8% от всего населения региона. Наиболее многочисленная народность - ненцы (почти 30 тыс. человек), также в ЯНАО живут ханты (9,5 тыс.), селькупы (около 2 тыс.). Около 16,5 тыс. (примерно 40%) представителей коренных народов Севера ведут традиционный кочевой образ жизни.