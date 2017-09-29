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Более 200 новгородских школьников вступили в ряды "Юнармии"

Общество
29 сентября, 15:51 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 29, сентября. /ТАСС

Старшеклассники приняли клятву юнармейца и получили нагрудные знаки

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 сентября. /ТАСС/. Школьники Новгородской области вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Церемония с участием 215 старшеклассников прошла в пятницу у стелы "Город воинской славы" в центре Великого Новгорода, передает корреспондент ТАСС.

"Этих ребят отличают успехи в учебе, спорте, активная жизненная позиция, многие из них принимают участие в поисковых работах. Сегодня мы даем возможность нашей молодежи активно изучать историю родного края, страны", - сказал заместитель командующего Западного военного округа по работе с личным составом генерал-майор Юрий Евтушенко, передавая региональному штабу движения флаг общественной организации.

На церемонии ребята приняли клятву юнармейца и получили нагрудные знаки. Как рассказал командир Валдайского отряда Андрей Яковлев, они уже имеют представление о службе в армии благодаря шефам, военнослужащим 42-го гвардейского полка, которые уже несколько лет активно работают со школьниками.

Юнармейское движение создано в 2015 году по инициативе Министерства обороны РФ и поддержано президентом России Владимиром Путиным. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой молодежи. Движение объединяет более 160 тыс. молодых людей по всей стране.

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