Депутаты Госдумы проведут в регионах анализ эффективности мер поддержки семей

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы проанализируют эффективность мер поддержки семей в регионах, от которых они избирались. Решение об этом принято в пятницу на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания информировал парламентариев, что в палату поступило обращение от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой "с просьбой [депутатам] провести у себя в регионах анализ доступности, открытости, эффективности и достаточности мер по поддержке различных семей - многодетных, неполных, с детьми-инвалидами, находящихся в трудной жизненной ситуации".
Володин сообщил, что в профильном думском комитете по вопросам семьи, женщин и детей намерены отработать "эффективную модель поддержки" семей. "Если в ходе региональной недели у вас будет возможность или вы во время встреч и общения с семьями увидите, что эта помощь эффективно работает либо обратное, то это нам поможет в дальнейшем выработать эффективные решения в этой сфере", - обратился спикер к депутатам в преддверии их отъезда в регионы. Парламентарии данное предложение поддержали.