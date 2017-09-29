Никитин поручил выделить 3 млн рублей на помощь нижегородцам, попавшим в ДТП на Кубани

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавшим жителям региона в ДТП на Кубани. Из резервного фонда региона на эти цел будет выделено около 3 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Нижегородской области.
"Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать максимальную помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП в Краснодарском крае. По поручению врио губернатора из резервного фонда будет выделено около 3 млн рублей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии, от Нижегородской области будет выплачена материальная помощь в размере 100 тыс. рублей. Пострадавшим в меньшей степени - 50 тыс. рублей.
Авария с участием автобуса с паломниками, которые посещали Абхазию, произошла 26 сентября в районе поселка Молькино на Кубани. По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, шесть человек погибли, еще 19 пострадали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.