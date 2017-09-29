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The Wall Street Journal объявила о прекращении выхода бумажных версий в Европе и Азии

Общество
29 сентября, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Газета "решила сконцентрироваться на подготовке своей электронной версии в условиях, когда рынок печатной продукции переживает непростые времена"

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Американская ежедневная деловая газета The Wall Street Journal прекращает на следующей неделе выпуск своих печатных версий в странах Европы и Азии. Об этом издание сообщило в пятницу на своем сайте.

Газета, как следует из обнародованного заявления, "решила сконцентрироваться на подготовке своей электронной версии в условиях, когда рынок печатной продукции переживает непростые времена".

В эту пятницу европейская версия газеты появится на прилавках в последний раз. Выпуск ее азиатского варианта будет прекращен неделей позже. После этого в некоторых столицах двух регионов, возможно, будет продаваться американская версия газеты. Творческие сотрудники зарубежных редакций издания, как сообщается, по-прежнему будут участвовать в сборе и подготовке материалов для его "различных платформ".

The Wall Street начала печатать отдельное издание для стран Азии в 1976 году, для Европы - в 1983. В последние годы резкое падение доходов от продаж и рекламы, а так же развитие электронных СМИ сделали выход иностранных версий газеты нерентабельным, говорится на сайте компании.

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