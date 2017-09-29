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Дом Мельникова может войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО после реставрации

Общество
29 сентября, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Планируется, что здание будет отреставрировано в 2019-2020 годах

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Дом-мастерская архитектора Константина Мельникова

Дом-мастерская архитектора Константина Мельникова

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Музей архитектуры имени Щусева получил грант Фонда Гетти в размере $120 тыс. на обследование состояния Дома Мельникова. После реставрации здание сможет претендовать на включение в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил на пресс-конференции в пятницу директор Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых Павел Кузнецов.

"Результаты обследования Дома Мельникова могут использоваться для досье, чтобы номинировать здание на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал Кузнецов.

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По его словам, реставрационные работы в здании проходили в последний раз 20 лет назад. Грант в размере $120 тыс. был выделен Фондом Гетти в рамках программы "Сохранение современности".

Директор Музея имени Щусева Елизавета Лихачева рассказала, что после работы по обследованию дома будет сформирован единый документ, который расскажет об истинном состоянии памятника архитектуры XX века.

"На основе документа будет разработан проект реставрации", - сказала Лихачева. Сами реставрационные работы запланированы на 2019-2020 годы. Сотрудники музея надеются на "сохранение всего подлинного, а также мемориальных основ здания, прошедшего через весь ХХ век".

О Доме Мельникова

Государственный музей Константина и Виктора Мельниковых является филиалом Государственного музея архитектуры имени Щусева. Музей учрежден приказом Минкультуры РФ от 27 февраля 2014 года в целях исполнения завещания Виктора Мельникова, сына легендарного советского архитектора Константина Мельникова.

Экспонатами музея являются архивы отца и сына Мельниковых, а также дом, спроектированный и построенный Константином Мельниковым в 1927-1929 годах в Кривоарбатском переулке в Москве. Здесь архитектор жил до последних дней.

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