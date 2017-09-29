Приставы Северной Осетии взыскали более 1,5 млн рублей у автовладельцев-должников

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы Северной Осетии взыскали за 10 дней более 1,5 млн рублей у автовладельцев, уклоняющихся от уплаты административных штрафов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) РФ по республике.

"С 11 по 20 сентября 2017 года судебные приставы УФССП России по Северной Осетии совместно с инспекторами ГИБДД провели рейды по выявлению и привлечению к административной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов. Рейдовые мероприятия прошли во всех районах Северной Осетии. Взысканная сумма составила 1 млн 558 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В ходе рейдов после проверки документов сотрудниками ГИБДД, судебные приставы-исполнители проверили водителей по базе данных на наличие задолженности. При значительной сумме задолженности судебные приставы-исполнители наложили арест на имущество 18 автовладельцев-должников.