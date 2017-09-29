Северная Осетия на 81% готова к отопительному сезону

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направили в этом году на подготовку к отопительному сезону более 400 млн рублей, готовность в настоящее время составляет 81%. Об этом ТАСС сообщили в министерстве ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"Подготовка к осенне-зимнему периоду в Северной Осетии подходит к завершению. Общий процент выполнения работ в районах республики, в том числе города Владикавказ, составил 81%. Выполнены необходимые работы на водопроводных, канализационных и электрических сетях", - сказал собеседник агентства.

На финансирование мероприятий по подготовке к зиме предусмотрено 434 млн рублей. На сегодняшний день из 241 км тепловых сетей подготовлено 160, из 364 котельных готовы 325.

В ближайшее время начнутся проверки готовности муниципальных образований службой государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора совместно с кавказским управлением Ростехнадзора.

Между тем вызывает опасения подготовка теплового хозяйства во Владикавказе. Это связано с тяжелой финансовой ситуацией, сложившейся в ресурсной компании. По факту предприятие работает только на предупреждение аварийных ситуаций и не имеет финансовых средств для проведения необходимого объема восстановительных и капитальных работ. Одна из причин нехватки средств - большая задолженность потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг.

По данным АО "Севкавказэнерго", у МУП "Владикавказские водопроводные сети" и ОАО "Владикавказские тепловые сети" долги в размере более 667 млн рублей и свыше 349 млн рублей соответственно. ВМУП "Тепловые сети", АО "ГУ ЖКХ" и МУП "Коммунальщик" на начало летнего сезона задолжали около 42 млн рублей, свыше 25 млн рублей и более 16 млн рублей соответственно.