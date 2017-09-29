Ростуризм поддерживает идею создания страхового фонда для защиты прав авиапассажиров

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Ростуризма Олег Сафонов поддерживает создание формируемого из взносов авиакомпаний страхового фонда, который будет защищать пассажиров от ситуаций, подобных произошедшей с "ВИА-Авиа".
Сафонов напомнил, что благодаря принятию всех необходимых законов на рынке туруслуг существуют механизмы защиты прав потребителей при банкротстве туроператоров. "Но, к сожалению, мы с завидной регулярностью сталкиваемся с ситуацией, когда останавливают деятельность авиакомпании. Это ситуация с "ВИМ-Авиа", хочу напомнить о банкротстве "Трансаэро", - сказал глава ведомства на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
На его взгляд, "вопрос защиты прав потребителя при банкротстве авиакомпаний неурегулирован". "В результате туристы страдают", - констатировал Сафонов.
"Я бы хотел попросить вас рассмотреть возможность (мы тесно работаем с авиаторами на эту тему, но очевидно, что надо поразмышлять), может быть, создать какие-то фонды, аналогичные тем, что существуют у нас. У нас 700 млн рублей в резервном фонде и фонде персональной ответственности", - обратился глава Ростуризма к членам думского комитета.
Сафонов с сожалением отметил, что на авиационном рынке таких механизмов защиты прав пассажиров и туристов нет. При этом он обратил внимание на то, что изначально туроператоры были против создания фондов. "Но если принято законодательное решение, мы, безусловно, выполняем решение законодателей, и эти фонды созданы. Совершенно очевидно, что необходимо усиливать защиту прав потребителей на рынке авиаперевозок", - заключил Сафонов.