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Ростуризм поддерживает идею создания страхового фонда для защиты прав авиапассажиров

Общество
29 сентября, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Глава ведомства Олег Сафонов отметил, что на авиационном рынке таких механизмов защиты прав пассажиров и туристов нет

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Ростуризма Олег Сафонов поддерживает создание формируемого из взносов авиакомпаний страхового фонда, который будет защищать пассажиров от ситуаций, подобных произошедшей с "ВИА-Авиа".

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Сафонов напомнил, что благодаря принятию всех необходимых законов на рынке туруслуг существуют механизмы защиты прав потребителей при банкротстве туроператоров. "Но, к сожалению, мы с завидной регулярностью сталкиваемся с ситуацией, когда останавливают деятельность авиакомпании. Это ситуация с "ВИМ-Авиа", хочу напомнить о банкротстве "Трансаэро", - сказал глава ведомства на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

На его взгляд, "вопрос защиты прав потребителя при банкротстве авиакомпаний неурегулирован". "В результате туристы страдают", - констатировал Сафонов.

"Я бы хотел попросить вас рассмотреть возможность (мы тесно работаем с авиаторами на эту тему, но очевидно, что надо поразмышлять), может быть, создать какие-то фонды, аналогичные тем, что существуют у нас. У нас 700 млн рублей в резервном фонде и фонде персональной ответственности", - обратился глава Ростуризма к членам думского комитета.

Сафонов с сожалением отметил, что на авиационном рынке таких механизмов защиты прав пассажиров и туристов нет. При этом он обратил внимание на то, что изначально туроператоры были против создания фондов. "Но если принято законодательное решение, мы, безусловно, выполняем решение законодателей, и эти фонды созданы. Совершенно очевидно, что необходимо усиливать защиту прав потребителей на рынке авиаперевозок", - заключил Сафонов.

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