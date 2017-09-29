Более 14 тыс. квартир предоставят переселенцам программы реновации к 2020 году

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Переселенцы по программе реновации в Москве получат более 14 тыс. квартир до конца 2019 года. Об этом в пятницу сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.
"В 59 новых домах переселенцам сносимых пятиэтажек будет предоставлено более 14 тыс. квартир. Это позволит переселить более 36 тыс. человек", - цитирует пресс-служба Хуснуллина пресс-служба городского стройкомплекса.
По его словам, в новостройки переедут жители 158 пятиэтажек, вошедших в программу реновации.
Интерактивная карта 210 стартовых площадок по программе реновации опубликована 26 сентября на портале мэра и правительства Москвы.
Строить жилые дома на них будут в два этапа: первый приходится на 2018-2019 годы и включает работы на 59 площадках. Кроме того, на 12 из 59 стартовых площадок многоквартирные дома уже построены и введены в эксплуатацию. На втором этапе начнется строительство еще 151 дома. Переселение в них начнется в 2020-2021 гг.
Всего в список программы реновации вошли 5144 дома. Первые ее участники смогут переехать в новое жилье в конце этого года. Квартиры они получат бесплатно. Те, кто захочет увеличить площадь или количество комнат, смогут докупить дополнительные квадратные метры.