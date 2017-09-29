Центр компетенций "Поварское дело" создан в Ненецком АО в рамках движения WorldSkills

АРХАНГЕЛЬСК, 29 сентября. /ТАСС/. Специализированный центр компетенций (СЦК) "Поварское дело" организован на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума им. В.Г. Волкова (НАЭТ) в рамках развития в Ненецком автономном округе (НАО) движения WorldSkills. Как сообщает пресс-служба окружной администрации, это первый подобный центр в регионе.

"Специализированный центр компетенций создается для подготовки рабочих кадров с применением передовых технологий. Он позволит учить поваров на уровне требований стандартов WorldSkills и международных профессиональных стандартов. Через сетевую форму взаимодействия на этой образовательной площадке будут готовить специалистов два учреждения среднего профессионального образования округа. Также в задачи центра будет входить работа по профориентации школьников, популяризации профессии повара", - говорится в сообщении.

СЦК создается на уже существующей материально-технической базе техникума, которая модернизируется при финансовой поддержке недропользователей и по поручению руководства округа. На средства нефтяников в техникум доставлен полный комплекс оборудования для специальности "Поварское и кондитерское дело" на шесть рабочих мест. Его планируется установить до конца года. В феврале 2018 года на площадке центра планируется проведения регионального чемпионата WorldSkills среди молодых поваров.

НАО стал участником WorldSkills в октябре 2016 года. Соответствующее соглашение было подписано с союзом "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Координатором движения в регионе стал Ненецкий региональный центр развития образования. Ранее представители округа принимали участие в мероприятиях, проводимых в рамках WorldSkills Russia вне конкурса.

Worldskills - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия стала 60 членом WorldSkills International в 2012 году.