КБГУ получил более 1 млрд рублей грантов на научную деятельность за пять лет

НАЛЬЧИК, 29 сентября. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей грантов получил Кабардино-Балкарский госуниверситет за пять лет, сообщил в пятницу проректор вуза по науке Юсуф Малкандуев.

"Наш вуз каждый год получает по 200 млн рублей грантовой поддержки. За пять лет сумма грантов, которые получил университет, достигла 1 млрд 80 млн рублей. Мы в прошлом году подали заявок на общую сумму 1 млрд 50 млн рублей, а буквально полторы недели назад получили 216 млн", - рассказал Малкандуев на заседании совета Общественной палаты КБР.

Деньги, выделенные из различных фондов и программам поддержки науки и инновационной деятельности, направлены на новые разработки и поддержку ученых университета. "Первый грант в размере 210 млн рублей мы получили в 2010 году вместе с предприятием "Кавказкабель". Это была первая очередь, когда в РФ только объявили такие программы (грантовая поддержка вузов и предприятий на научную деятельность - прим. ТАСС). Мы три года работали, завершили удачно, через год подали на третью очередь программы и получили 498 млн. Это не легко: надо иметь лабораторную базу, кадровый потенциал, публикации", - добавил ученый, отметив, что 30% от полученной суммы в виде налогов поступает в бюджет республики.

В последние годы КБГУ выиграл гранты на разработку новых прогрессивных материалов, обладающих целым рядом необходимых для универсальной эксплуатации свойств - полимерных композитов, обладающих повышенными эксплуатационными свойствами. "В 2017 году в этой программе участвовали очень сильные оппоненты - Курчатовский институт, Баумановский университет, НИИ им. Петрова, который занимается пластмассами, однако мы выиграли", - уточнил Малкандуев.

Он отметил, что университет работает по нескольким глобальным направлениям. Так, в медицине ученые исследуют онко- и генетические заболевания. В настоящее время в стенах университета разрабатывается и роботизированная система для дистанционного мониторинга очагов опасностей и особо опасных явлений.